LIVE ab 14.30 Uhr: Sturm Graz empfängt den WAC

Punkteteilung gab es in Graz noch nie

Sein Team hat ein Spiel mehr absolviert und würde den Leader mit einer Sensation sogar überholen. Auch in der direkten Bilanz für Spiele in Graz hätte der Gast dann die Nase vorne. Aktuell halten beide Teams bei je elf Siegen, eine Punkteteilung gab es in der Liga-Historie in der steirischen Landeshauptstadt zwischen beiden noch nie.