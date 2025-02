SK Rapid gegen den Wolfsberger AC – ab 17 Uhr LIVE

Rapid arbeitet an Kreativität gegen defensive Gegner

Acht Punkte fehlen derzeit auf Sturm, fünf auf die Austria. Das liegt auch daran, dass im Herbst gegen Nachzügler wie GAK, WSG Tirol oder Austria Klagenfurt nicht gewonnen wurde. „Wir haben zurecht Punkte liegengelassen gegen Gegner, gegen die wir Punkte holen wollten oder mussten“, erklärte Klauß. Daher wurde in der Vorbereitung der Fokus darauf gelegt, wie man tief stehende Kontrahenten knacken kann. „Die Frage ist, wie schaffen wir es, Überlegenheit in Tore und Punkte umzumünzen?“, meinte der Deutsche.