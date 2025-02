Corona-U-Ausschuss der FPÖ muss jetzt noch warten

Bei FPÖ-Anhängern in der Szene der Coronamaßnahmengegner sorgten diese Aussagen umgehend für Empörung. Die FPÖ argumentiert, als Regierungspartei müsse man nicht zwingend einen parlamentarischen U-Ausschuss einsetzten, weil man auch so an die Ministeriumsunterlagen käme. Es sei also egal, in welcher Form die Aufklärung passiere. Hauptsache, sie finde statt.