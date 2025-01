„Club 3“: FPÖ rückt von Corona-Versprechen ab

Alarmstufe Rot in den Schulen

In den Bildungseinrichtungen mehren sich die Berichte von Pädagogen über zunehmende Gewalt und Konflikte, die bereits im Kindergarten beginnen. Was früher als behütete Phase der kindlichen Entwicklung galt, wird heute für Erzieher und Erzieherinnen zunehmend zur Herausforderung. Dabei spielt auch die kulturelle Vielfalt in vielen Gruppen eine Rolle. Die „Krone“ hat mit betroffenen Erziehern gesprochen.