Corona-Pandemie bewegt FPÖ-Wähler immer noch

Die Bevölkerung in FPÖ-Hochburgen hat die Eindämmungsmaßnahmen häufiger ignoriert – mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Bezirke mit einem höheren FPÖ-Wähleranteil verzeichneten in der zweiten Infektionswelle (also nach dem blauen Corona-Schwenk) mehr Covid-Tote als Bezirke mit weniger FPÖ-Anhängern.