Ältere Flüchtlinge: Auf der Suche nach Sicherheit

„Ich liebe Wien und kann hier in Sicherheit leben“

Durch die tatkräftige Unterstützung des Integrationshauses, hat Mustafa Chabaan eine erfüllende Arbeit als Lagerarbeiter gefunden und möchte selbst mit bald 70 Jahren weiterarbeiten, weil er daraus Freude zieht. Trotz seiner schmerzhaften Vergangenheit und den vielen Herausforderungen ist Mustafa heute glücklich. Die aktuellen Entwicklungen in seiner Heimat beobachtet er nicht ohne Sorge: „Mein Aleppo wird es so nicht mehr geben. Ich liebe Wien und kann hier in Sicherheit leben.“