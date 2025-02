„Trotz Widerstände positiv durchs Leben gehen“

Mukopolysaccharidosen (MPS) sind seltene genetische Stoffwechselerkrankungen, die mit erheblichen Herausforderungen einhergehen. Betroffene haben oft einzigartige körperliche Merkmale, die sie in einer Welt voller idealisierter Schönheitsbilder sichtbar anders machen. Genau hier setzt der gemeinnützige Verein an: Er will zeigen, dass jeder Mensch einzigartig – also super selten – ist.