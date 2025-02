Berlinale im Zeichen des politischen Protests

Nach Eröffnungsgala ging „Das Licht“ auf

Im Anschluss an die Eröffnungsgala wurde die Berlinale mit dem Film „Das Licht“ des deutschen Regisseurs Tom Tykwer eröffnet. In den Hauptrollen rund um die Geschichte einer zerrissenen Berliner Familie sind Lars Eidinger und Nicolette Krebitz zu sehen, deren Leben durch eine syrische Haushälterin verändert wird. Tykwer („Lola rennt“) greift dabei aktuelle Themen der heutigen Zeit, wie etwa den Klimaschutz und Generationskonflikte, auf. Die Berlinale endet am 23. Februar – am Tag der Bundestagswahl.