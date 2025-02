Viel Rot-Weiß-Rot beim Filmfestival Berlinale

Darin ist Marie Leuenberger als junge Mutter nach der traumatischen Geburt ihres ersten Kindes davon überzeugt, dass mit dem Baby etwas nicht stimmt. Der aus Graz stammende Florian Pochlatko ist mit „How to be Normal and the Oddness of the Other World“ vertreten – der Film mit Cornelius Obonya wird später auch die österreichische Diagonale eröffnen. Die meisten bekannten Gesichter versammelt der Horrorfilm „Welcome Home Baby“ von Erfolgsregisseur Andreas Prochaska – Gerhard Liebmann, Gerti Drassl, Maria Hofstätter und Julia Franz Richter sind darin zu sehen. Und außerdem in Berlin Premiere feiern die Produktionen „Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst“ von Marie Luise Lehner sowie „Unsere Zeit wird kommen“ von Ivette Löcker.