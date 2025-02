So können Sie geschmackvoll die Liebe feiern

„Dieser Sparkling-Cocktail kombiniert eine aromatische Würze mit fruchtiger Süße und einer einzigartigen, harmonischen Säure. Fans von Neo-Martinis wie dem Cosmopolitan oder dem Porn Star Martini werden an dieser Komposition ihre Freude haben“, meint Schellander, der schon in namhaften Lokalen in Kärnten die Gäste mit seinen Barkeeper-Künsten begeisterte. Zudem kann der Drink sowohl klassisch mit Alkohol als auch als alkoholfreie Variante genossen werden (siehe Rezept).