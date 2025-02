Wenner Kids chancenlos, nicht fanatisch zu sein

In Wenns gehen schon die Stoßgebete für die Fasnacht am Sonntag gen Himmel: Bitte schenke uns nach acht Jahren Pause auch so einen Traumtag wie in Tarrenz. Tausende Besucher bewiesen dort erneut den Zauber, den die Fasnachten an das Publikum ausstrahlen. Und ein Kind in einem Fasnachtsort bekommt quasi die große Begeisterung schon mit der Muttermilch verabreicht.