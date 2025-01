Kickl knöpft sich jetzt heilige Kuh der ÖVP vor

Banken an Unterstützung 2008 erinnern

Jetzt – in dieser finanziell so angespannten und von der FPÖ nicht verursachten – Situation erwarten sich die Blauen, dass sich die Banken daran erinnern. Auch die ÖVP ist aufgefordert, auf die Banken entsprechend einzuwirken, um die Beteiligung der Banken an der Budgetsanierung sicherzustellen. Dies ist insbesondere Herbert Kickl ein wichtiges Anliegen, heißt es aus Verhandlerkreisen. „Pensionisten schonen, dafür Banken beteiligen“, lautet das Motto der FPÖ.