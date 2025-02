SPÖ-Bürgermeister fordert: „Babler muss weichen“

Babler trage Teilschuld am Scheitern

„Die SPÖ steht immer zu ihrer Staatsverantwortung. Österreich braucht rasch eine handlungsfähige Regierung, wir sollten daher mit der ÖVP wieder in Verhandlungen treten – aber nicht mit Andreas Babler, sondern mit jemandem, der die Mitte der Partei stärker repräsentiert und dem man zutraut, eine tragfähige Regierung zu bilden“, so Weber zur „Krone“. Er denkt dabei etwa neben Hans Peter Doskozil (der aber für Neuwahlen eintritt) an Doris Bures oder einen starken Gewerkschafter wie Josef Muchitsch. Parteiobmann könnte Babler in dieser Variante (vorerst) natürlich bleiben.