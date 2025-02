Wie die KI den Klimaschutz killt

KI und Kryptowährungen verbrauchen schon jetzt eine zusätzliche Stromleistung von ganz Spanien. Bei diesem Trend kommt der Klimaschutz vollends unter die Räder. Soviel zusätzliche erneuerbare Energie kann gar nicht mehr aufgebracht werden. Bei der KI-Gipfelkonferenz in Paris wurde ein Bedarf an 14 Atomkraftwerken errechnet. Frankreich setzt auf Atomkraft und wird deshalb das KI-Zentrum im Europa. Google will in den USA das Havarie-AKW Three Mile Island nur für Eigenbedarf reaktivieren.