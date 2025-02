Paris St. Germain stürmt Richtung Achtelfinale

Paris St. Germain hat einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions-League gemacht. Die Truppe von Coach Luis Enrique setzte sich am Dienstagabend im Play-off-Hinspiel gegen den französischen Ligue-1-Rivalen Stade Brest in Guingamp mit 3:0 durch und hat damit in der entscheidenden Partie am 19. Februar vor eigenem Publikum alle Trümpfe in der eigenen Hand.