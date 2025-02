So grotesk verlaufen die Regierungsverhandlungen

Der Rekord der längsten Regierungsverhandlungen wurde bereits am 129. Tag eingestellt. Mittlerweile sind wir bei Tag 135. FPÖ-Chef Herbert Kickl bekam am 6. Jänner von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag zur Regierungsbildung. Davor haben es bekanntlich ÖVP, SPÖ und NEOS erfolglos zu dritt versucht. Der aktuelle Stand: Kickl und ÖVP-Chef Christian Stocker spielen Schwarzer Peter, keiner will vom Verhandlungstisch aufstehen. Diesem Weg in eine mögliche Sackgasse ging ein wochenlanges Gezerre voraus – die entscheidendsten Momente: