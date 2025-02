Ambitionierte Jung-Chefs in Salzburg ausgezeichnet

Für die älteren Chefinnen und Chefs von Salzburger Betrieben gibt es schon einige Auszeichnungen. Ab sofort will die Wirtschaftskammer auch besondere Jungunternehmer regelmäßig würdigen. Am Montag lud sie daher zur Präsentation der von einer Jury ausgewählten „30 unter 30“ – also besonderen Talenten. Alle Ausgezeichneten sind unter 30 Jahre alt und engagieren sich besonders für ihre Betriebe.