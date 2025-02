„Oft ist es ein Vorteil, wenn man kleiner ist“

Unter Trainer Sebastià Salvat ist der Wahl-Theresienfelder zum Leistungsträger aufgestiegen (8 Tore aus 9 Würfen zuletzt in Trofaiach, gesamt 62 in zwölf Spielen). „Raphi hätte es sich verdient, einmal beim Team mittrainieren zu dürfen“, hält der Spanier viel von Muck, der sich beim Basketball in Traiskirchen versucht hatte, ehe er zum Handball wechselte. Beruflich arbeitet er in der IT-Branche.