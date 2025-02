Alter Frachter dient Iran nun als „Flugzeugträger“

Fast zwei Jahre lang hatten Ingenieure der iranischen Revolutionsgarden an dem Schiff herum geschweißt, vor wenigen Tagen war es schließlich so weit und die erste Drohne hob vom Flugdeck ab. Auf Propagandabildern sind zwei verschiedene Drohnenmodelle auf dem „Flugzeugträger“ zu sehen, diverse bemannte Helikopter sollen auch an Bord stationiert werden. Krone+ verrät, was der Iran mit dem Flickwerk-Kriegsschiff vorhat und welche Waffen es außer Drohnen und Hubschraubern noch mitführt.