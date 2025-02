Laser-OP in Wien! So hat Pink Rapid abgeschossen

„Ein befreiendes Gefühl“

Jetzt hat er die Vergangenheit aber hinter sich gelassen. Das bewies er beim 3:1-Auswärtserfolg bei Rapid am Samstag. Nach seiner Einwechslung in der 64. Minute traf er zum Ausgleich und besorgte in der Überzeit noch den 3:1-Endstand. „Ein sehr schönes, befreiendes Gefühl. Der Herbst war ja nicht der leichteste für mich – aber schön, dass du mitunter belohnt wirst, wenn du ruhig weiterarbeitest“, freute sich der bald 34-Jährige.