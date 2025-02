Salzburg: Eine Tote beim Rodeln aufgefunden

Eine 29-jährige Deutsche ist beim Rodeln in Bramberg (Pinzgau) tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Landkreis Regensburg kam Samstagabend nicht im Tal an, ihre Begleiter meldeten sie um 22.30 Uhr abgängig. Ein weiterer Rodler aus den Niederlanden verletzte sich am Samstagabend ebenfalls schwer.