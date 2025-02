Fasching: Kickl und KTM liefern heuer viele Gags

Früher fast 300 Faschingssitzungen pro Jahr!

Auch in Köflach sind die Narren los. Einst war die Weststeiermark mit 276 (!) Faschingssitzungen die Hochburg. „Der Faschingsdienstag war für viele ein Feiertag“, erinnert sich Karl Christandl (71), Spielleiter der Köflacher Narrengilde und Vizepräsident aller steirischen Faschingsgilden, an narrisch guate Zeiten. „Heute sind mit Ligist und uns zwei Gilden übrig geblieben. Es fehlt an Akteuren und Nachwuchs.“ Nicht jedoch am Publikum.