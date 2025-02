„Die Leute fühlen sich von Trump verstanden“

Hubert Niedermayr, Rechtsanwalt in Steyr, kämpfte für eine Covid-Impfpflicht, nun nimmt er in seinem neuen Buch den Faschismus ins Visier. Verhaltensweisen wie die von Donald Trump machen nicht nur Schlagzeilen, sondern finden Nachahmer – auch in Europa. Dazu kommt ein allgemeines Unbehagen in einer unsicheren Welt. Warum Niedermayr dennoch Optimist bleibt, erzählt er im „Krone“-Interview.