Klangwolke: „Es wird etwas zum Schauen geben“

„Das Bruckner Orchester hat in den letzten zwei Tagen einen Teil der Klangwolke aufgenommen“, verraten die kreativen Köpfe Johannes Berauer und Christoph Sietzen exklusiv. Die Komposition wurde am Donnerstag und Freitag im Brucknerhaus eingespielt – das „orchestrale Fundament“ für die Klangwolke steht also schon. Stücke für Schlagwerk werden dazu kommen und dann auch noch Live-Musik.