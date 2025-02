Karren verfahren | In der Ziehung

In der Ziehung. Nach einem Gespräch Herbert Kickls mit dem Bundespräsidenten (Christian Stocker war schon tags zuvor in der Hofburg) wird zwischen Blau und Schwarz nun zwar wieder geredet – während der Bundespräsident, der versprochen hatte, die Österreicher zu informieren, wenn es Neues gibt, einsilbig bleibt. Aber wahrscheinlich gibt es schlicht nichts Neues… Alexander Van der Bellen, der es im Herbst verabsäumt hatte, Wahlsieger Herbert Kickl mit der Regierungsbildung zu beauftragen, muss jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes nun in der Ziehung.