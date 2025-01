Millionendeal: KTM verkauft Mehrheit an Luxusmarke

KTM verkaufte im Zuge des Sanierungsverfahrens die MV-Agusta-Anteile an die Art of Mobility S.A., eine Gesellschaft in Luxemburg, die bereits jetzt die restlichen 49,9 Prozent an MV Agusta gehalten hatte. KTM spült der Deal, der noch durch Gremien und Behörden abgesegnet werden muss, einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Kassa.