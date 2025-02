„Strom und IT Ziel hybrider Kriegsführung“

Internetkommunikation im Fokus

Aber wir funktioniere nun die hybride Kriegsführung im Detail? Vartok: „Es wird versucht, auch mit den Mitteln der Spionage eklatante Schwachstellen der kritischen Infrastruktur in Österreich auszuspionieren, um diese dann mit geeigneten Maßnahme beeinträchtigen zu können“. Zur Frage, welche Bereiche der kritischen Infrastruktur das betreffen würde, sagt Vartok: „Strom und IT. Und natürlich nicht zu vergessen, die gesamt Internetkommunikation. Wir sind mit dem Umstand konfrontiert, dass in letzter Zeit vermehrt Unterseekabeln zerstört werden und damit auch die Verbindung zwischen den europäischen Staaten, aber auch die Verbindung Europas zu den anderen Kontinenten erschüttert wird.“