Bei Halteverbot kannte die Behörde keine Gnade

Die pflegende Mutter und die behinderte Tochter hatten einen Termin am Semmering. Die Tochter sitzt im Rollstuhl und ist zu 100 Prozent blind. Um ihr beim Aussteigen zu helfen, hielt Frau B. ihr Auto für zehn Minuten an einer Bushaltestelle vor der Tourismusschule, wo Halten und Parken verboten sind. „Ich behinderte niemanden und es kam auch kein Bus in dieser Zeit“, so Frau B.