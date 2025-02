Fast jeder Vierte betrunken auf Pisten unterwegs

13 Prozent gaben an, selten Alkohol zu konsumieren, wenn sie beispielsweise Ski fahren oder Rodeln. „Leider müssen wir davon ausgehen, dass unter den 77 Prozent, die diese Frage verneint haben, auch noch eine Dunkelziffer an Personen ist, die ihren Alkoholkonsum nicht zugegeben wollen“, sagte Johanna Trauner-Karner vom KFV. In Österreich würden jährlich mindestens 200.000 Menschen unter Alkoholeinfluss Wintersport ausüben.