Pisten-Unfallserie: Immer öfter Alkohol im Spiel

Im Dauereinsatz stehen zurzeit die steirischen Einsatzkräfte: Allein in der Urlaubsregion Schladming ereigneten sich am Wochenende mehrere Skiunfälle in kürzester Zeit. Ein Gast war so betrunken, dass er sein Bewusstsein verlor. Dabei gelten in dem beliebten Wintersportgebiet längst verschärfte Regeln.