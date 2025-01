Betrunkener Skifahrer lag im Dunkeln auf der Piste

Das hätte ganz schlimm ausgehen können, doch zum Glück fanden nachkommende Skifahrer den 23-Jährigen auf der Piste liegend. Der junge Mann aus dem Bezirk Hallein in Salzburg war zuvor im Skigebiet Dachstein West in einer Hütte eingekehrt. Gegen 17 Uhr fuhr der Salzburger am Samstag dann von der Hütte über eine präparierte Piste Richtung Gosau.