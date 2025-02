„Legionär on Air“ – Georg Teigl macht den Anfang

Aller Anfang ist schwer – mit Georg Teigl aber easy-going! Der gebürtige Wiener berichtet in der ersten Episode von „Legionär on Air“ über seine Laufbahn als aktiver Fußballer, aber auch die Persönlichkeitsentwicklung unter der Führung namhafter Trainer und Spieler. Höhen und Tiefen waren in unterschiedlichen Segmenten seiner Karriere dabei. Am Ende bleiben zahlreiche Erfahrungen übrig, die wir mit euch in unserem Podcast teilen wollen. Let’s go!