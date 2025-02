Gewinne eine Reise zu den White Pearl Ladies Days

Gewinnchance für Abonnenten

Ladies first lautet das Motto der White Pearl Ladies Days vom 25. März bis 27. März 2025. Die Kronenzeitung verlost unter allen Abonnenten (Print- und Digital) zwei VIP-Wohlfühl-Packages für die White Pearl Ladies Days jeweils für zwei Personen, speziell zugeschnitten auf unsere Leserinnen.Inkludiert sind hierbei 2 Übernachtungen mit Halbpension im Doppelzimmer, 1 Tages Skipass, Tischreservierungen inkl. Konsumationsgutschein und uneingeschränkter Zugang zur Balance & Recovery Area by Merkur Versicherung. Ibiza Vibes, Pistenzauber, internationale Schmankerl sowie Yoga, Breathwork, Eisbaden uvm werden Körper und Seele der Gewinnerinnen in allen Elementen verwöhnen. Teilnahmeschluss ist der 17. Februar, 09:00 Uhr.