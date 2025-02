Paukenschlag! Trump setzt Mexiko-Zölle wieder aus

EU nervös wegen Trumps Zoll-Plänen

Trump hatte am Wochenende auf Importe aus den US-Nachbarländern Mexiko und Kanada Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängt, auf Energie-Einfuhren aus Kanada zehn Prozent. Auf alle Einfuhren aus China werden zusätzlich zehn Prozent fällig. Und die EU könnte bald folgen, was in Brüssel zu einigen Verstimmungen führte.