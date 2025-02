„Schmerzhaft“: Trump warnt Amerikaner vor Zöllen

„Wir werden Amerika wieder groß machen und das wird den Preis wert sein, der dafür gezahlt werden muss“, schrieb der US-Präsident auf Truth Social. Wie berichtet, hatte Trump am Samstag per Dekret Zölle in Höhe von 25 Prozent für Produkte aus Kanada und Mexiko beschlossen. Ausgenommen sind nur kanadische Energieressourcen wie Öl und Kohlenwasserstoff. Für chinesische Importe gilt ein Plus von zehn Prozentpunkten. Die neuen Zölle für Kanada und Mexiko gelten ab Dienstag.