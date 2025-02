Was gegen unangenehmen Männerschweiß helfen kann

„Ich sag’s dir, ich schwitze so viel, dass ich richtig Angst vor dem Sommer habe. Ich hab’ schon jedes Deo ausprobiert, dusche mich dreimal am Tag und hab von Naturfaser über Merinoleibchen bis zu besten Sportbekleidung alles ausprobiert. Nichts hilft. Wenn es heiß wird, schweißle ich so, dass mir selber graust“ – Freddy, der in Wirklichkeit ganz anders heißt, hat ein Problem, das gar nicht so selten ist, bei ihm aber schon pathologische Züge angenommen hat.