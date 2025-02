Bahnhoflärm in Graz laut ÖBB „deutlich reduziert“

Trotz geringer Beteiligung: „Sehr zufrieden“

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagt Initiator und KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini. Dass die geringe Beteiligung von rund elf Prozent in der Stadt für Gesprächsstoff und auch Häme sorgt, relativiert Pascuttini: „Weite Teile Göstings sind ja nicht betroffen. In den betroffenen Gebieten war die Beteiligung sehr gut.“ Zudem sei der Lärm auch in Teilen der Bezirke Eggenberg und Lend Thema. Dort auch Befragungen durchzuführen bzw. vorab die nötigen Unterschriften zu sammeln, wäre organisatorisch kaum zu stemmen gewesen.