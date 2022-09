Prozess um Verschub-Lärm in Graz gestartet

Am Dienstag fiel am Zivil-Landesgericht in Graz der Startschuss für einen Prozess um massive Lärmbelastung durch den ÖBB-Verschubbahnhof in Gösting. Sieben Anrainer schilderten ihre unerträgliche Situation: Ohrenbetäubendes Quietschen zu jeder Tages- und Nachtzeit, schlaflose Nächte, Verlust an Lebensqualität.