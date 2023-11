„Ein Hohn“: Graz kauft Ohrstöpsel für Lärm-Opfer

Ohrenbetäubendes Quietschen plagt die Anrainer am ÖBB-Verschubbahnhof in Graz-Gösting seit Jahren - und es ist noch immer kein Ende der Qual in Sicht. Im Grazer Gemeinderat wurde deshalb im Jänner ein Lärmschutzfonds beschlossen, den die Stadt Graz jedoch partout nicht umsetzen wollte. Stattdessen hat man für die Betroffenen Gratis-Ohrstöpsel bestellt.