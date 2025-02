Periodenprodukte sind am Innsbrucker MCI gratis

„Wir Junos haben in der ÖH am MCI ein Vorzeigeprojekt für kostenlose Periodenprodukte umgesetzt und sind stolz darauf, damit eine Vorreiterrolle in Tirol einzunehmen. Wir hoffen, dass auch andere ÖHs in Innsbruck diesem Beispiel folgen“, so Junos Tirol- und ÖH-MCI-Vorsitzender Julian Pfurtscheller.