Kleine Gemeinde schafft das, wo das Land versagt

„In meinem Vorzimmer habe ich mitbekommen, wie sich zwei Mädels zusammengeredet haben wegen eines OB – da dachte ich mir: Weißt was, wir kaufen eine Box und in die tun wir die wichtigsten Sachen rein, – Binden, Tampons, ein Deo“, erzählt der Bürgermeister. So eine Box gibt es in Kramsach mittlerweile in jeder Haushaltsstelle: in den Kinderkrippen und -gärten, im Pflegeheim, in der Schule, im Rathaus. Unkompliziert sind die Produkte im laufenden Budget enthalten. „Von 180 Mitarbeitern sind 150 Frauen. Das ist ja nur eine Kleinigkeit und dann muss man nicht immer daran denken, was man alles dabei haben muss“, zeigt sich Gang überzeugt vom Projekt. Dieses werde gut und gerne angenommen.