Bombe in Moskau: prorussischer Paramilitär tot

Ukraine bekannte sich bisher nicht zu Anschlag

Sarkisyan wird von der Ukraine vorgeworfen, Russland in der ostukrainischen Region Donezk zu unterstützen. Der ukrainische Geheimdienst SBU beschrieb den Mann im Dezember als „Verbrecherboss“ in der Region, die seit 2014 in weiten Teilen von Moskau kontrolliert wird. Er stehe offiziell unter Verdacht, „illegalen bewaffneten Gruppen“ anzugehören und diese zu unterstützen. So soll er eine prorussische Militärformation aus einheimischen Sträflingen gebildet und den Kauf von Vorräten für die Fronteinheiten organisiert haben.