In diesen Dörfern entscheidet Putin Krieg für sich

Pokrowsk dürfte bald fallen

Gekämpft wird noch um die Bergbaustadt Pokrowsk. Allerdings wird die Lage dort für die Ukrainer auch immer verzweifelter. Der für die Stahlproduktion in der Ukraine so wichtige Kohleabbau musste bereits vor geraumer Zeit eingestellt werden. Jetzt ziehen die Russen die Schlinge um die Stadt immer enger, der Kessel ist nur noch in eine Richtung offen. Der Fall von Pokrowsk scheint damit unausweichlich.