Selten, aber doch: Chef spendiert Personal Urlaub

All-inclusive-Urlaub im Vier-Sterne-Hotel mit großer Poolanlage am Strand: So gut ging es den 30 Mitarbeitern vom „Tarnewitzer Hof“ in Mecklenburg-Vorderpommern heuer bereits. Chefin Christiane Kühnemann-Springmann hatte ihrem Team fünf Tage lang eine gemeinsame Auszeit auf der Insel Fuerteventura finanziert. „Relaxen, Spaß haben und zusammen die Sonne genießen“, postete das Team in sozialen Medien, „wir lassen es uns richtig gut gehen!“