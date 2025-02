Kollisionen auf Skipisten fordern Schwerverletzte

Verheerende Skiunfälle haben in Tirol am Wochenende wieder mehrere Schwerverletzte gefordert. In Hopfgarten im Brixental etwa krachte ein Urlauberbub gegen eine Holzbande. Er musste mit dem Notarzthelikopter ins Spital geflogen werden. Nach einem Crash in Ischgl sucht die Polizei nach Zeugen.