Neues Gesicht am Gericht: Der höchste Richter

Prekäre Personalsituation

Kolonovits stehe jetzt an der Spitze eines „funktionierenden Gerichtes“, aber: „Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Sei es wegen der Schlepperwelle, seien es die Anforderungen des umfangreichen Commerzialbank-Prozesses, sei es die in manchen Bereichen prekäre Personalsituation.“ In Österreich würden 200 Richter fehlen, am Landesgericht Eisenstadt stünden für die Jahrgänge 1964 und 1965 Pensionswellen bevor, so Kolonovits. „Wenn in den nächsten Jahren sieben Richter bei uns in Pension gehen, dann gilt es nicht nur, geeignete Nachfolger zu finden, sondern auch das wertvolle Wissen der langjährigen Mitarbeiter vor dem Verlust zu bewahren.“