Neue Badehaus-Oase am Wörthersee wäre ein Renner

Auch am Klopeiner See liegt ein modernes Badehaus mit toller Wellness-Infrastuktur und sechs verschiedenen Saunen. Das Badehaus am Millstätter See ist sogar 3900 Quadratmeter groß. Auch nach Ferlach könnte ein Badehaus kommen. Klagenfurt muss mithalten. „2026 könnte im Strandbad Baustart sein“, sagt Scheider.