Bub (12) in Graz von Lkw erfasst: Schwer verletzt

Der Unfall geschah am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr in der Grazer Straße in Andritz. Ein 53-jähriger Lkw-Lenker aus Graz fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Weinzöttlstraße, als der Zwölfjährige plötzlich vom Gehsteig loslief und die Fahrbahn überqueren wollte.