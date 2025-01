„Komm, steig’ zu mir ins Auto!“ Alarm um Entführer

Hilfe im Unterricht

Vor allem die Direktoren in den betroffenen Orten sind nun von der Bildungsdirektion offiziell aufgefordert, die Problematik in den Klassen zu besprechen und die Kinder für das schwierige Thema zu sensibilisieren. Die Erziehungsberechtigten werden darauf hingewiesen, ihren Schützlingen richtiges Verhalten in heiklen Situationen zu vermitteln.