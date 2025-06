Die burgenländische Weinkultur ist im Höhenflug

„Check-in zu Mittag“, war auf dem 20-G-Flugplan zu lesen. In großer Vorfreude auf die abwechslungsreiche Reise trafen 200 ehrenwerte Gäste an Bord des Weinguts von Albert und Silvia Gesellmann sowie ihren Kindern Francesca und Konstantin in Deutschkreutz ein. Umgeben ist der vinophile „Airport“ von 50 Hektar edler Rebstöcke – eine exklusive Größe, die gezielt darauf ausgerichtet ist, nicht den globalen Markt, sondern Weinfreunde in aller Welt in limitierten Mengen zu erfreuen.